Czytaj więcej Społeczeństwo Nowy niż genueński przyniesie ulewy w kilku krajach Europy. Dotrze do Polski? Na południu Europy formuje się kolejny niż genueński, który odpowiedzialny będzie za ulewy w rejonie Morza Adriatyckiego i Bałkanów. Czy dotrze też do Polski? Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach i czy będzie padać?

IMGW wydaje ostrzeżenia: Intensywne opady i sztorm na Bałtyku

W czwartek o godz. 9:30 IMGW wydało ostrzeżenie 1. stopnia przed intensywnymi opadami deszczu na północy kraju. Mocno padać będzie m.in. w okolicy Szczecina i Świnoujścia. Ostrzeżenie 1. stopnia przed opadami wydano dla powiatów: gryfickiego, kamieńskiego, goleniowskiego, polickiego. Mocno padać będzie także w okolicy Gdańska. Ostrzeżenie wydano dla powiatów: puckiego, wejherowskiego, kartuskiego i gdańskiego. Ostrzeżenia mogą być w najbliższym czasie aktualizowane.

Zgodnie z prognozami IMGW na Bałtyku może pojawić się sztorm. W czwartek rano wydano też ostrzeżenie przed silnym wiatrem. W części zachodniej Bałtyku spodziewany jest silny wiatr północno-wschodni w porywach do 7, okresami do 8 stopni w skali Beauforta. We wschodniej części maksymalne porywy wiatru do 6-7 stopni w skali Beauforta.

Kiedy powrót słonecznej pogody?

Większe przejaśnienia powinny pojawić się z początkiem przyszłego tygodnia – szczególnie w centrum i na wschodzie kraju. Zrobi się też cieplej o kilka stopni. W poniedziałek na południu i na zachodzie Polski na termometrach zobaczymy maksymalnie nawet do 18°C. Osłabnie też wiatr. We wtorek ponownie lekkie ocieplenie – do ok. 19-21°C w centrum i na południu kraju. W środę powrót do jesiennej aury – okresowych opadów, silniejszego zachmurzenia i mocniejszych porywów wiatru.