Nasz kraj już znalazł się pod wpływem niżu, który przyniósł zmianę pogody. Jednak jest to niż Dagmar znad Niemiec. Z tego powodu od środy do soboty spaść ma do 30 mm deszczu, a jedynie lokalnie na południu kraju spodziewać się można maksymalnie do 50 mm opadów.

Czytaj więcej Edukacja i wychowanie Ferie zimowe 2025 później niż zazwyczaj. Oto terminy dla wszystkich województw Za nami dopiero pierwsze tygodnie nowego roku szkolnego 2024/2025. Wielu uczniów i rodziców myśli już jednak o odpoczynku od nauki. Warto w związku z tym sprawdzić, jakie są terminy ferii zimowych 2025 dla poszczególnych województw.

Prognoza pogody na najbliższe dni: Kiedy i gdzie będzie padać?

Deszczu spodziewać należy się już w środę. Strefa opadów przemieszczać się będzie z południowego zachodu na północny wschód. Czwartek będzie kolejnym deszczowym dniem w przeważającej części Polski. Najwięcej opadów prognozowanych jest na północy. Jedynie na południu spodziewać się można rozpogodzeń. Te jednak nie będą oznaczać powrotu słonecznej aury. Już w nocy z czwartku na piątek obficie padać ma nad Karpatami, a w piątek już w całej południowej części kraju. W sobotę deszcz prognozowany jest również na wschodzie, a przelotne opady mogą wystąpić także w centrum. Na pozostałym obszarze zapowiadane są przejaśnienia.

W południowej części kraju również w niedzielę nie można będzie liczyć na słońce. Tam nadal utrzyma się zachmurzenie, chociaż nie powinno padać. Na więcej pogodnego nieba w weekend liczyć mogą mieszkańcy północnej Polski. Tam słabo padać może jedynie na północnym wschodzie. Wraz z upływem godzin deszczowe chmury przesuną się jednak za wschodnią granicę naszego kraju za sprawą niżu znad Morza Bałtyckiego i północnej Rosji.