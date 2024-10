-3,9 stopni na Kasprowym Wierchu, -2 stopnie w Radziechowach oraz 1 stopień na Śnieżce. Niektórych październik przywitał zamarzniętymi szybami w aucie. W tym tygodniu na znaczne ocieplenie raczej nie mamy co liczyć, ale to nie znaczy, że cały miesiąc zapowiada się chłodny.

Prognoza pogody na najbliższe dni: Chłodniej i może popadać

Pierwszy tydzień października zapowiada się dość chłodno. Według prognozy pogody udostępnionej przez IMGW-PIB temperatura maksymalna osiągnie w środę od 8 stopni Celsjusza na południu do 15 na wschodzie i Dolnym Śląsku, w czwartek również możemy spodziewać się od 8 do 15 stopni Celsjusza, w piątek od 5 na południu do 16 stopni na zachodzie, a w sobotę od 7 na południu do 15 w innych częściach kraju. Niedziela będzie już nieco cieplejsza – od 12 stopni na południu do 17 na zachodzie.

Jak wskazują prognozy, przewidywane są też opady – na terenie całego kraju w środę oraz czwartek – o charakterze ciągłym na wschodzie i przelotnym na pozostałym obszarze. W piątek padać będzie na wschodzie, gdzie również w sobotę oraz niedzielę może jeszcze przelotnie spaść deszcz.