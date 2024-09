Długoterminowa prognoza pogody na październik: IMGW zdradził szczegóły

IMGW na swoim profilu na platformie X udostępnił prognozę pogody na początek października zawierającą maksymalne i minimalne temperatury powietrza oraz ilość i rodzaj opadów atmosferycznych. W kolejnym poście przedstawił eksperymentalną prognozę długoterminową na październik.

Prognoza pogody na początek października

Początek października – według prognoz IMGW – będzie chłodny i typowo jesienny. Spodziewać należy się mgieł i przygruntowych przymrozków.

We wtorek, 1 października minimalna temperatura powietrza wahać się będzie od 2 do 6 stopni Celsjusza we wschodniej Polsce oraz od 5 do 8 stopni Celsjusza w zachodniej części kraju. Z kolei maksymalna temperatura powietrza wyniesie od 10 stopni Celsjusza na krańcach północno-zachodnich do 16 stopni Celsjusza w centralnej części kraju oraz na krańcach południowo-zachodnich. W zachodniej i południowej części Polski spodziewać należy się opadów. Najwięcej deszczu spadnie na krańcach zachodnich – do 15 mm.

W środę, 2 października minimalna temperatura powietrza w niemal całym kraju mieścić ma się w granicach od 6 do 9 stopni Celsjusza. Jedynie na krańcach północno-wschodnich i południowych spodziewać należy się nieco niższych temperatur (4-5 stopni Celsjusza). Z kolei maksymalna temperatura powietrza wynosić ma w większości kraju od 10 do 17 stopni Celsjusza. Wyjątkiem będą jedynie południowe krańce Polski, gdzie temperatura wynieść ma 8 stopni Celsjusza. W całej Polsce spodziewać się można opadów deszczu, które najsilniejsze będą w centrum oraz na krańcach północno-zachodnich i południowych.