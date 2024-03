Duża awaria w Banku Pekao S.A. Nie działały karty, nie można było wypłacić pieniędzy

Zgłoszenia z całej Polski zaczęły spływać w sobotę w okolicach godz. 10.00. W serwisie raportującym awarie DownDetector w godzinę pojawiło się ponad 5 tys. zgłoszeń. Klienci banku skarżyli się również w mediach społecznościowych. „Nie działają wasze bankomaty, karty i bliki” — napisał jeden z użytkowników na Facebooku Banku Pekao S.A. „Wypłaty z bankomatu, płatności mobilne oraz kartą w okolicach Warszawy nie działają. Infolinia automatycznie odrzuca połączenie. Bank Pekao S.A. kiedy zamierzacie coś z tym zrobić?” — pytał kolejny.



Kilka minut po godzinie 11.00 przeciążona była infolinia Banku Pekao S.A. Później całkowicie przestała działać. Po zadzwonieniu na numer alarmowy można się było dowiedzieć jedynie, że połączenia są zawieszone z powodów problemów technicznych.

Awaria w Pekao. Rzecznik banku potwierdza

Awarię w rozmowie z „Rzeczpospolitą” potwierdził Paweł Jurek, rzecznik prasowy banku. – Rzeczywiście z powodu awarii pojawiły się problemy z płatnościami kartą — przyznał.



– Była to jednak krótkotrwała niedogodność i wszystko obecnie wraca do normy — zapewnił jednak Paweł Jurek. Jak dodał, jeszcze w najbliższym czasie część klientów banku mogła będzie mogła mieć problemy przy płaceniu kartami. – Nie powinno to jednak potrwać dłużej niż kilkanaście minut – zastrzegł.