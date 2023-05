Covid nie przedawnił sprawy karnej Magdaleny Adamowicz

Proces Adamowicz rozpoczął się w lutym 2021 r., jednak od maja nie odbywały się rozprawy głównie ze względu na zwolnienie lekarskie oskarżonej. Cała sprawa zarzutów wobec Adamowiczów ciągnie się już blisko 10 lat. Na sprawę nieprawidłowości w majątku Adamowiczów wpadło w kontroli CBA – w październiku 2013 r. zawiadomienie do prokuratury złożył ówczesny szef Biura (Paweł Wojtunik). Po tragicznej śmierci prezydenta Adamowicza (zamordowanego w styczniu 2019 r.) prokuratura mogła oskarżyć jedynie jego żonę. Prokuratura chciała, by zapłaciła ona 300 tys. zł grzywny. Gdański Sąd Rejonowy zarzucił prokuraturze, że ta nie dowiodła, z jakiego źródła miałyby pochodzić nieujawnione dochody Adamowiczów. Śledztwo wykazało, że środki te nie pochodziły z darowizn od rodziny oskarżonej. Sąd pierwszej instancji zgodził się z tym twierdzeniem. I na tej podstawie uniewinnił europosłankę. Sama Adamowicz tłumaczyła, że pieniądze te były darowizną od dziadków europosłanki dla jej dzieci.

Bez złożenia broni

W apelacji prokuratura zarzuciła sądowi, że całkowicie zaniechał przeprowadzenia postępowania dowodowego, nie przesłuchał „podstawowych” świadków – członków najbliższej rodziny oskarżonej, co – według prokuratury – było konieczne, bo w śledztwie osoby te zmieniały swoje zeznania.

Europosłanka twierdziła, że w latach 2006–2011 jej córki dostały w sumie 16 darowizn na kwotę ponad 500 tys. zł. Zdaniem prokuratury środki pieniężne Adamowiczów należało traktować jako przychody pochodzące z tzw. innych źródeł, które powinny podlegać opodatkowaniu, a europosłankę ma obciążać fakt, że pieniądze z rzekomej darowizny miały zostać wpłacone na 18 różnych kont bankowych.

W pisemnym uzasadnieniu uniewinniającego wyroku sąd „wyraźnie stwierdził, że wyjaśnienia oskarżonej należy uznać w zasadniczej części za niewiarygodne”. Gdański sędzia Mariusz Kaźmierczak, który rozpatrywał apelację od wyroku, w postanowieniu podkreślił, że „każdy dochód podlega opodatkowaniu, a w tym przypadku mieliśmy do czynienia z wpłatami znacznych kwot na rachunkach bankowych państwa Adamowiczów”. Sąd dodał również, że „skoro nikt nie przypisał, że były to środki nielegalne, z nieujawnionych źródeł, należy uznać, że były to środki podlegające opodatkowaniu”.

Magdalena Adamowicz nie komentuje sprawy.