Polacy coraz częściej karani za korzystanie z telefonu na pasach

Przepis mówi, że zabrania się „korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko, w tym również podczas zbliżania czy wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji”.

Problem narasta

– Sam fakt, że pieszy wchodzi na jezdnię z telefonem – o ile obserwuje, co się dzieje, nie jest wykroczeniem. Ale już kiedy jest ślepo wpatrzony w smartfona czy pochłonięty rozmową, już tak – tłumaczy Marzanna Boratyńska z Biura Ruchu Drogowego KWP w Łodzi i przyznaje, że to narastający problem. – Piesi zakodowali sobie, że mają pierwszeństwo, już wchodząc na pasy, ale zapominają, że nikt nie zdjął z nich obowiązku zachowania szczególnej ostrożności, kiedy to robią – dodaje.

– Telefon komórkowy jest najbardziej dekoncentrującym urządzeniem tak kierowców, jak i pieszych. Dlatego częściej również ich wykroczenia są dziś ujawniane dzięki dronom – mówi nam Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP.

W Katowicach (jesienią 2022) piesza weszła na pasy z telefonem przy uchu i tak była pochłonięta rozmową, że nie zwróciła uwagi na jadącą na sygnale karetkę pogotowia. Nie zatrzymała się, nawet kiedy kierowca zatrąbił.

Gorszy finał miało zdarzenie w Chorzowie w lutym tego roku, gdzie młoda kobieta z telefonem w ręku i słuchawkami w uszach weszła wprost pod tramwaj. Szła wzdłuż torowiska i nagle, nie rozglądając się, zrobiła zwrot – przed nadjeżdżający pojazd.

Wyłączone myślenie

Echem odbiła się tragedia w Poznaniu, gdzie ponad dwa lata temu 22-latka zginęła, potrącona przez tramwaj. Śledztwo umorzono, uznając, że ofiara przyczyniła do wypadku, bo nie zachowała ostrożności – skupiona na telefonie komórkowym przekroczyła torowisko na przejściu, ale przy czerwonym świetle – ustalono.