Komisja Europejska nadal nie zatwierdziła przedstawionego jej przez rząd Mateusza Morawieckiego Krajowego Planu Odbudowy, co jest warunkiem wypłaty przysługujących Polsce środków z Funduszu Odbudowy. Polska z tego tytułu ma otrzymać 58,1 mld euro, z czego 23,9 mld euro w formie grantów (pozostałe środki to pożyczki). Fundusz Odbudowy to narzędzie, które ma pomóc w odbudowie i transformacji europejskich gospodarek po pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Zwłoka przy akceptacji polskiego KPO ma związek ze sporem jaki Komisja Europejska toczy z Polską ws. praworządności oraz z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który - na wniosek premiera Morawieckiego orzekł, że niektóre elementy traktatów unijnych są sprzeczne z polską konstytucją, co otwiera furtkę m.in. do tego, by Polska nie wykonywała wyroków TSUE.

Stan praworządności w Polsce po wyroku TK był przedmiotem debaty w Parlamencie Europejskim, w której wziął udział premier Mateusz Morawiecki. Parlament Europejski po debacie przyjął krytyczną dla polskich władz rezolucję, w której Trybunał Konstytucyjny określono mianem "bezprawnego". PE wezwał też Komisję Europejską do podjęcia kroków w celu przywrócenia praworządności w Polsce.

O praworządności w Polsce dyskutowali też przywódcy państw UE na szczycie Rady Europejskiej 21 i 22 października. Podczas dyskusji premier Holandii Mark Rutte przekonywał, że w obecnej sytuacji nie ma mowy o uruchomieniu funduszy dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy.

Rząd przekonuje, że Komisja Europejska nie ma podstaw, by blokować KPO ponieważ Polska spełniła wszystkie formalne wymagania związane z przedstawieniem tego dokumentu Unii Europejskiej. Przedstawiciele rządu Mateusza Morawieckiego podkreślają, że pieniądze te na pewno trafią do Polski choć, jak zastrzegają, nie wiadomo jeszcze kiedy to nastąpi.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy - ich zdaniem - Polska powinna otrzymać środki z unijnego Funduszu Odbudowy niezależnie od tego, jak Komisja Europejska ocenia stan praworządności w Polsce.

Na tak zadane pytanie "tak" odpowiedziało 44,5 proc. respondentów.

Odpowiedzi "nie" udzieliło 29,7 proc. badanych.

25,8 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

- Za wypłaceniem Polsce środków z Funduszu Odbudowy częściej są mężczyźni (47%), osoby w wieku 35-39 lat (47%) oraz badani z wykształceniem zasadniczym zawodowym (55%). Tego zdania są też częściej ankietowani o dochodzie 2001-3000 zł netto (51%) oraz mieszkańcy miast od 20 do 99 tys. osób (50%). - komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes agencji SW Research.

Metodologia badania: Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 19.10-20.10.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.