Blisko 125 tys. zł wynagrodzenia za niespełna dwa miesiące pracy w tym roku (dane na 27 lutego – przyp. aut.) na stanowisku szefowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego otrzymała Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak. Jej tegoroczny dochód za służbę w CBA poznaliśmy dzięki decyzji nowego szefa biura, Tomasza Strzelczyka, który dziś objął to stanowisko. Jego pierwszą decyzją było odtajnienie zastrzeżonych oświadczeń majątkowych jego poprzedniczki. To efekt naszej publikacji - informację o utajnieniu zarobków przez Kwiatkowską-Gurdak podaliśmy 4 kwietnia.

Oświadczenie majątkowe można zastrzec w wyjątkowych sytuacjach. Formalną przesłanką, stosowaną tylko w uzasadnionych przypadkach, jest wykazanie, że ujawnienie informacji zawartych w oświadczeniach mogłoby powodować zagrożenie dla składającego oświadczenie lub osób dla niego najbliższych. – W tym przypadku tak nie było – twierdzą nasze źródła.

Tomasz Strzelczyk odtajnił wszystkie cztery oświadczenia, jakie złożyła Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak od 19 grudnia 2023 r. do 27 lutego tego roku, kiedy formalnie odeszła ze stanowiska. Co z nich wynika? Przede wszystkim ogromne zarobki szefowej CBA, która odeszła ze stanowiska w niesławie.

Blisko 600 tys. zł za rok służby. Rekordowe wynagrodzenie byłej szefowej CBA

Co wynika z jej oświadczeń majątkowych? Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak praktycznie nie ma żadnych oszczędności. W oświadczeniu majątkowym za 2024 r., po roku na stanowisku, wpisała posiadanie połowy domu (114 m2) i samochodu volvo z 2017 r. A także ponad pół miliona złotych kredytu na zakup domu z 2022 r. Jej wykazane oszczędności to zaledwie 4 629 zł. Za to dochód ze służby – aż 598 566 zł (nie wyszczególnia premii lub nagród). A więc miesięcznie zarabiała w CBA 50 tys. zł.