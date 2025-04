Wszyscy poprzedni szefowie CBA, a także innych służb, nie utajniali swoich oświadczeń. Sama Kwiatkowska-Gurdak obejmując stanowisko również podpisała oświadczenie o jego ujawnieniu (również to oświadczenie zniknęło już z BIP). Jak pisała Wirtualna Polska Gurdak, która przyszła do centrali z bydgoskiej delegatury, podała wtedy, że razem z mężem jest współwłaścicielką domu o powierzchni 114 m2, a jej oszczędności to niecałe 13 tys. zł. Małżeństwo miało mieć samochód marki Volvo z 2017 r. i dwa kredyty do spłaty zaciągnięte na łączną kwotę 566 tys. zł. Do tego przychody z „działów specjalnej produkcji rolnej” w kwocie ponad 41 tys. zł.

Klauzula „zastrzeżone” na oświadczeniach tylko w wyjątkowych przypadkach. Czy taki jest przypadek szefowej CBA?

Przepisy mówią, że na wniosek osoby składającej oświadczenie, osoba odbierająca oświadczenie może zdecydować o objęciu informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”.

Według nieoficjalnych informacji „Rz” to szefowa CBA nałożyła tajną klauzulę na swoje oświadczenia. Dlaczego? Nie wiemy. Formalną przesłanką, stosowaną tylko w uzasadnionych przypadkach, jest wskazanie, że ujawnienie informacji zawartych w oświadczeniach mogłoby powodować zagrożenie dla składającego oświadczenie lub osób dla niego najbliższych.

Do CBA wysłaliśmy więc pytanie o to, jakie nagrody i premie otrzymała Kwiatkowska-Gurdak w 2024 r., a także o wysokość jej odprawy i sumy wypłaconego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

CBA odmówiło nam podania tych kwot, bo, jak wynika z odpowiedzi, informacje te zostały przez Kwiatkowską-Gurdak utajnione.