„Sąd nie podziela w żaden sposób argumentacji strony skarżącej, że naruszenia miały charakter znikomy, dlatego należało odstąpić od nałożenia kary pieniężnej” – zaznaczył WSA w Warszawie, który rozpatrywał skargę STS na decyzję ministra.

WSA podkreślił, że Dariusza G. wyróżniała m.in. ilość wpłat gotówkowych dokonywanych w punktach stacjonarnych.

„Klient D. G. dokonał wpłat na kwotę ponad 5,5 mln PLN. Z kolei drugi klient co do wielości wpłaconych w punktach środków (dokonał wpłat w wysokości ok. 235 tys. PLN, co stanowi kwotę ponad 23 razy niższą” – wskazał WSA. I podkreślił:

„Mają rację organy, iż niedopełnienie przez skarżącą spółkę szeregu obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu doprowadziło do powyższego, tj. »wyprania« przez D. G. za pośrednictwem zakładów wzajemnych zawieranych w skarżącej spółce, pieniędzy pochodzących z przestępstwa”.

Paweł Sikora, rzecznik prasowy STS, w odpowiedzi dla „Rz” podkreśla, że „informacja na stronie MF dotyczy kary wymierzonej w przeszłości, która na początku 2022 była raportowana w komunikatach giełdowych przez Spółkę”. – Tę karę zapłaciliśmy. Podtrzymujemy, iż nie zgadzamy się z decyzją GIIF, w związku z czym wykorzystujemy wszelkie przysługujące nam środki odwoławcze. Jednocześnie w toku jest sprawa będąca efektem naszego pozwu przeciwko Skarbowi Państwa o – wg nas – niesłusznie zabezpieczoną w sprawie kwotę ponad 9 mln zł na naszych rachunkach bankowych. Przedmiotem zabezpieczenia stały się środki całkowicie niezwiązane ze sprawą, które dodatkowo znacząco różnią się od tych, które faktycznie wyniesiono z kasy CBA – podkreśla Sikora.