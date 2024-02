Czytaj więcej Polityka Tomasz Siemoniak: Odbudujemy delegatury ABW Jeszcze w tym roku zostaną przywrócone zlikwidowane przez PiS delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) – poinformował Tomasz Siemoniak koordynator służb specjalnych.

– Żyjemy w innych, niepokojących czasach, mamy wojnę za ścianą, wojnę hybrydową od strony Białorusi, niespotykanie wzrosły cyberzagrożenia. Musimy być krok przed nimi – tłumaczy nam Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora. Minister Siemoniak zapowiedział już odbudowę zlikwidowanych osiem lat temu delegatur ABW w kraju. Konkretne decyzje jeszcze nie zapadły.

Kogo chce przyciągnąć do służby ABW?

„Z uwagi na różnorodność realizowanych zadań Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poszukuje absolwentów szkół średnich i wyższych wszystkich specjalności. Cenimy zarówno absolwentów kierunków humanistycznych, w tym językowych, jak również technicznych i przyrodniczych. W naszej służbie miejsce znajdą m.in. prawnicy, lingwiści, politolodzy, technicy, inżynierowie, chemicy, specjaliści w zakresie cyberbezpieczeństwa, ale także osoby o unikatowych kwalifikacjach czy zdolnościach” – odpisuje na nasze pytania zespół prasowy ABW. Oczywiście kandydaci muszą także spełniać podstawowe kryteria – to m.in. polskie obywatelstwo, nieskazitelna postawa moralna i obywatelska, niekaralność.

Czy ABW potrzebuje zmian, a jeśli tak, jakie priorytety powinno wziąć pod uwagę nowe szefostwo polskich służb?

– Przede wszystkim należy przeprowadzić audyt w Agencji i na podstawie jej wyników ją wzmocnić, zmienić. Bez tego nie stawiałbym żadnych tez z sufitu, co często robili politycy. Na pewno jest to najważniejsza polska służba. Odpowiada za bezpieczeństwo wewnętrzne, co jest kluczowe dla naszego państwa i dla nas wszystkich – mówi Piotr Niemczyk, wicedyrektor zarządu wywiadu UOP, wieloletni ekspert sejmowej Komisji do spraw Służb Specjalnych. Jak dodaje, ABW odpowiada nie tylko za kontrwywiad (neutralizowanie siatek szpiegowskich w kraju), lecz także za zapobieganie planowanym zamachom, rozbijanie grup ekstremistycznych. – Proszę zobaczyć, co dziś jest szczególnym problemem niemieckiej służby – neofaszyści, skrajni lewacy i część grup islamskich – dodaje Piotr Niemczyk.

Wojna w Ukrainie obnażyła niedoinwestowanie dwóch polskich służb w środki i ludzi – Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. Od czasu wybuchu wojny wzrosło zagrożenie rosyjskim wywiadem w Europie, zwłaszcza w Polsce. W ubiegłym roku ABW rozbiła jedną z takich grup – 16 członków największej w historii siatki rosyjskiego wywiadu działającej w Polsce, z czego aż 12 to obywatele Ukrainy, z których część ma w naszym kraju status uchodźców wojennych. Drugą niedawno wyłapano we Wrocławiu, wśród nich również był Ukrainiec, który według naszych informacji przybył z Niemiec. Dwa dni temu funkcjonariusze ABW zatrzymali z kolei obywatela Federacji Rosyjskiej działającego na rzecz międzynarodowych organizacji terrorystycznych: początkowo Jabhat Al-Nusra i Al-Kaida, a potem państwa islamskiego (ISIS).