Nie ma stuprocentowo bezpiecznych systemów, ale minister obrony wskazał już, że będzie zwiększenie liczebności wojska, że będą dodatkowe środki tam przeniesione. Niestety potwierdza się to, co mówiliśmy – że będą kolejne prowokacje ze strony Białorusi i Rosji - powiedział w RMF FM Paweł Jabłoński, odnosząc się do incydentu z udziałem dwóch białoruskich śmigłowców bojowych, które naszyły polską przestrzeń powietrzną.