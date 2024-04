W nocy z niedzieli na poniedziałek wielu mieszkańców Krakowa nie spało, śledząc wyniki aktualizowane na stronie Państwowej Komisji Wyborczej — mieliśmy bowiem do czynienia z sytuacją, w której różnica między kandydatami w drugiej turze wyborów była niewielka, na granicach błędu statystycznego. Ostatecznie o wyniku przesądziło niespełna pięć i pół tysiąca głosów. Nie jest to jednak przypadek, w którym różnica między wynikami dwójki kandydatów była najmniejsza. Podczas głosowania w jednym z polskich miast, zwycięski kandydat zdobył stanowisko dzięki zaledwie... jednemu głosowi. Jak to w ogóle możliwe?

Wybory samorządowe 2024. Wójt podlaskiej gminy wybrany jednym głosem?

Do podobnych sytuacji dochodziło już wcześniej. W samej pierwszej turze wyborów mieliśmy do czynienia ze zwycięstwem kandydata na wójta Trzebnicy (woj. dolnośląskie) Marka Długozimy, który został wybrany w pierwszej turze zaledwie dzięki jednemu głosowi, który dał mu przewagę nad pozostałymi kandydatami (z wynikiem 5077 głosów, podczas gdy pozostała czwórka kandydatów osiągnęła łącznie głosów 5076).

Tym razem jednak do zwycięstwa jednym głosem doszło w drugiej turze. Kandydat na wójta gminy Korycin (woj. podlaskie) Mirosław Lech wygrał ze swoją kontrkandydatką Beatą Matyskiel zaledwie jednym głosem, osiągając liczbę 732 oddanych głosów przy 731 głosach na przeciwniczkę. Co ciekawe, dodatkowe 13 głosów okazało się nieważnych — każdy z nich, gdyby oddano go prawidłowo, mógłby przesądzić o zmianie na stanowisku korycińskiego wójta. Ot, pechowa trzynastka...

Korycin. Protest wyborczy może odmienić wynik wyborów

Otwartą kwestią pozostaje złożenie protestu wyborczego, czego dokonać może każda osoba, która w dniu wyborów była wpisana do spisu wyborców w dowolnym obwodzie (bez wymogu wzięcia udziału w głosowaniu) i zgłasza protest w odniesieniu do procesu wyborczego przeprowadzonego w jej okręgu.