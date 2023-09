• łapownictwo wyborcze;

• naruszenie tajności głosowania, a więc zapoznawanie się wbrew woli osoby trzeciej z tym, na kogo oddała ona głos.

Warto przy tym pamiętać, że zapoznanie się z tym, na kogo ktoś głosuje lub nie głosuje za zgodą danej osoby, nie stanowi przestępstwa wyborczego. W przypadku oskarżenia o naruszenie tajności głosowania sąd musiałby więc ustalić, czy doszło do wyrażenia zgody, czy też nie. Za powyżej wskazane przestępstwa grozić może kara max. od 2 do 5 lat pozbawienia wolności, w zależności od typu czynu.

Kto może złożyć protest wyborczy?

Protest wyborczy wnieść może osoba, która w dniu wyborów była wpisana do spisu wyborców w dowolnym obwodzie. Warto pamiętać, że do zgłoszenia protestu wyborczego nie jest konieczne wzięcie udziału w wyborach, których ten protest dotyczy – protest zgłosić może zarówno osoba, która na wybory nie poszła, jak i taka, która oddała głos nieważny lub wrzuciła do urny pustą albo nawet przedartą kartę. Dodatkowo, może zgłosić go przewodniczący komisji wyborczej oraz pełnomocnik wyborczy.

Ponadto, aby zgłosić protest, dotyczący wyboru konkretnego posła lub senatora (a także posła do Parlamentu Europejskiego, radnego, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta), musimy być wpisani do spisu wyborców w okręgu, z którego ta osoba kandydowała. Tak więc mieszkaniec Krakowa może zgłosić protest dotyczący wyboru senatora kandydującego w Krakowie, ale nie może tego zrobić w stosunku do posła kandydującego w Warszawie. Wyjątek od tej zasady stanowi protest przeciwko wyborowi Prezydenta RP – taki mogą zgłaszać wyborcy z całej Polski, oczywiście wpisani do spisu wyborców w dniu głosowania.