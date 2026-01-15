W 2018 r. sędzia Biliński wydał pierwsze orzeczenia w takich sprawach. A ponieważ miały przełomowy charakter, były szeroko relacjonowane i komentowane w mediach. Sędzia uniewinniał protestujących powołując się na prawo obywateli do kontrmanifestacji i wyrażania swoich poglądów, które są chronione przez Konstytucję RP, Europejską Konwencję Prawa Człowieka i wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W jednym z wyroków orzekł, że ogrodzone barierkami miesięcznice smoleńskie nie są zgromadzeniami publicznymi, skoro wstęp na nie miały tylko wyselekcjonowane osoby. Biliński uznał też prawo obywateli do blokowania marszów narodowców.

W czerwcu 2019 r. sędzia Biliński został bez swojej zgody przeniesiony do wydziału rodzinnego pod pretekstem likwidacji wydziału karnego. Ówczesny prezes Sądu Maciej Mitera zrobił to wbrew decyzji Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie, które postanowiło odroczyć zaopiniowanie nowego zakresu czynności sędziego Bilińskiego. A opinia - pozytywna albo negatywna - jest niezbędna w takiej sytuacji.

Kilka lat później OKO.press i Onet ujawniły zapisy dyskusji prowadzonych na WhatsAppie w osławionej grupie Kasta/Antykasta, która skupiała głównie sędziów bliskich ówczesnemu wiceministrowi sprawiedliwości Łukaszowi Piebiakowi. Grupa zajmowała dyskredytowaniem sędziów przeciwnych zmianom dokonywanym przez PiS w wymiarze sprawiedliwości, pogardliwie nazywanych przez członków grupy „kaściakami”. Jednym z uczestników dyskusji był wtedy prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia i rzecznik prasowy tzw. neoKRS Maciej Mitera. W marcu 2019 r. jeden z członków grupy, stołeczny sędzia Jakub Iwaniec pisał: „Zrób coś z tym Bilińskim”. Maciej Mitera odpisał: „Przeniosę do rodzinnego....albo MS?”.

Oficjalnie decyzję o przeniesieniu Mitera tłumaczył koniecznością wsparcia wydziału rodzinnego i tym, że Biliński miał najkrótszy staż orzekania w likwidowanym wydziale.

W sprawie sędziego interweniował z urzędu ówczesny rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. W piśmie do prezesa Mitery przypominał m.in., że zgodnie z Prawem o ustroju sądów powszechnych przy przeniesieniu sędziego do innego wydziału bez jego zgody, bierze się pod uwagę w szczególności staż pracy sędziów w wydziale, z którego następuje przeniesienie. Tymczasem inni sędziowie z likwidowanego wydziału mieli krótszy staż pracy niż on, a mimo to nie zostali przeniesieni do wydziału rodzinnego. Zwracał także uwagę na pozorny tryb odwoławczy dla przeniesionego sędziego. Przed zmianą ustawy o KRS w 2017 r. i ustawy o sądach powszechnych odwołanie takie rozpatrywało kolegium sądu apelacyjnego, a nie Krajowa Rada Sądownictwa.