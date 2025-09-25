Aktualizacja: 25.09.2025 20:00 Publikacja: 25.09.2025 19:39
Sąd Najwyższy
Nie dostrzegłem ostrożności w decyzjach rozszerzonych składów Izby Pracy o nadawaniu mocy zasady prawnej ich uchwałom. Czynili to również, gdy uchwała zapadała stosunkiem głosów 4:3, a zatem budziła ogromne kontrowersje w samym składzie orzekającym, w którym 4 sędziów zapragnęło wiązać cały SN, nie mogąc do swego poglądu przekonać nawet trzech członków swojego składu. W mojej ocenie mieliśmy wówczas do czynienia ze zwykłym nadużyciem władzy sądowniczej. Tak samo oceniam ostatnią uchwałę. Choć zapadła jednogłośnie, to jednak jej dwa ostatnie punkty wzbudzają głęboką konsternację.
Uchwała zawiera wyłącznie wskazówki dla sądów powszechnych. Nie ma tam wykładni, którą stosować mógłby skład SN. Natomiast zasady prawne wiążą wyłącznie składy SN i nie wiążą sądów powszechnych.
To decyzja pod publiczkę, dla spotęgowania efektu medialnego. Zwróćmy uwagę na pkt 3 uchwały, który zakłada, że gdy sąd powszechny uzna wyrok IKNiSP za niebyły, wówczas sam rozpoznać może skargę nadzwyczajną. Ale zgodnie z art. 94 ustawy o SN, skargę nadzwyczajną rozpoznać może tylko skład złożony z ławnika SN i dwóch sędziów SN orzekających w IKNiSP. W sądach powszechnych ci sędziowie i ławnicy nie orzekają. Zatem taki hipotetyczny wyrok sądu powszechnego zapadłby w składzie niezgodnym z prawem – w warunkach bezwzględnej nieważności. Do tego Izba Pracy zachęca sądy powszechne. Wreszcie kwestia fundamentalna: wyrok IKNiSP, który Izba Pracy nakazała uznać za niebyły, wymagał od sądów powszechnych zastosowania prawa europejskiego dotyczącego zwolnień grupowych, które wcześniej zostało pominięte. Tymczasem TSUE dopuścił pominięcie wyroku IKNiSP jedynie w przypadku, w którym służyć to miałoby zapewnieniu skuteczności prawa UE. W obecnej sprawie efekt uchwały IP jest zatem dokładnie odwrotny – jak w skeczu Monty Pythona!
Uważam, że nie stracił w niczym na doniosłości wyrok pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego z 2010 r. (K 32/09), w którym stanowczo stwierdzono, że zasada ochrony suwerenności Rzeczypospolitej w procesie integracji europejskiej zakazuje przekazywania organizacjom międzynarodowym kompetencji do decydowania m.in. w kwestii organizacji wymiaru sprawiedliwości. Stanowisko to potwierdził następnie również Trybunał w wyroku K 3/21. Nie widzę możliwości dokonywania oceny tego, co jest lub nie jest sądem w sposób sprzeczny z polską konstytucją i ustawami.
To kolejny akt autoagresji względem polskiego wymiaru sprawiedliwości. Każdy, komu zależy na destabilizacji Polski i jej systemu prawnego czuje z pewnością satysfakcję. Ufam jednak, że Sąd Najwyższy będzie w stanie adekwatnie zareagować na to środowe nadużycie władzy sądowniczej i przywróci możliwie szybko ład w orzecznictwie.
Z całą pewnością, przy rozpoznawaniu najbliższej skargi nadzwyczajnej będę zachęcał skład do rozważenia możliwości zainicjowania procedury odstąpienia od tego czegoś, co w środę w Izbie Pracy uznano za zasadę prawną. Być może jednak pierwsza prezes SN szybciej skorzysta z kompetencji, które w tym zakresie posiada. Ciekawe, że w NSA, gdzie mamy identyczny stan prawny, sędziowie nowi i starzy mogą wspólnie bez przeszkód orzekać i tylko w SN wybuchają wokół tego gorszące swary.
