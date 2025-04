Czyli pana zdaniem obecna Rada działa legalnie?

Tak to oceniam. Taka ocena nie wyklucza jednak potrzeby zmian ze względu na zmieniające się okoliczności, zebrane doświadczenia, także te negatywne. Dostrzegam możliwość, a nawet potrzebę zmian w tej formule. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani profesor Manowska, już kilka lat temu proponowała inną drogę.

A w jakim kierunku by pan poszedł?

Jest formuła wyboru sędziów-kandydatów do KRS przez Sejm. I uważam to za rozwiązanie właściwe. Powrót do dawnych koncepcji wyboru sędziów przez sędziów to tworzenie zamkniętego kręgu związanego tylko ze środowiskiem sędziowskim. Natomiast formuła wyboru przez Sejm kandydatów daje jakąś formę pośredniej społecznej kontroli nad tym, kto w niej zasiądzie. Takie lub zbliżone rozwiązania są stosowane w szeregu krajów europejskich. Nasze, o ile pamiętam, nawiązywały najbardziej do rozwiązań hiszpańskich.