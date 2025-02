Czytaj więcej Prawo dla Ciebie Bogdan Święczkowski wieszczy wojsko na polskich ulicach w ciągu pół roku - W nagraniu Donalda Tuska brakuje tylko lamparciej skóry, żeby to był filmik jakby z jakiejś afrykańskiej satrapii - powiedział w RMF FM prezes TK Bogdan Święczkowski, komentując reakcję premiera na oskarżenie obecnej władzy o „zamach stanu”.

Jak pan sobie wyobraża dalszą działalność Trybunału, którego szef uważa, że w Polsce mamy do czynienia z „ustrojowym zamachem stanu”? Czy to nie odbije się na działalności TK?

Trybunał niezmiennie musi rozpoznawać wnioski składane przez podmioty do tego uprawnione. Zatem z punktu widzenia prawa nie ma tutaj kolizji. Wydając wyrok, Trybunał obowiązany jest sporządzić jego uzasadnienie, przez co można dokonywać oceny bezstronności, rzetelności jego działania. Żadne „niskie” pobudki czy emocje nie mogą wpływać na taką działalność.

Przewiduje pan, że cała sprawa może zakończyć się skierowaniem do sądów aktów oskarżenia lub postawieniem kogoś przed Trybunałem Stanu?

Na początku trzeba ustalić, czy czyny, o których mowa jest we wniosku prezesa TK, zostały popełnione, a jeśli tak – to czy miały charakter przestępczy; kto, w jakim zakresie brał udział w ich popełnieniu itd. Jeśli postępowanie przygotowawcze miałoby być prowadzone rzetelnie, to z pewnością potrzebne będzie sporządzenie wielu ekspertyz prawnych i przeprowadzenie licznych przesłuchań, bo dopiero na tej podstawie można ustalić stan faktyczny i przeprowadzić jego prawnokarną ocenę.

Trzeba też pamiętać, że we wniosku mowa jest o działalności „zorganizowanej grupy przestępczej”. A zatem konieczne jest też ustalenie, w jakich konkretnie czynnościach brały udział poszczególne osoby; jakie relacje między nimi zachodziły czy działały w strukturze, a jeśli tak, to jaka była jej organizacja itd. A to oznacza wiele miesięcy pracy i długie postępowanie – zakładając nawet, że byłoby ono prowadzone przez sprawnie działającą prokuraturę.