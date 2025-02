Bogdan Święczkowski: Nie mam nic do ukrycia i złożę zeznania przed legalną komisją

Oświadczył pan w poniedziałek, że „nie weźmie udziału w bezprawnych działaniach Sejmu” i nie stawi się na posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Dlaczego?

Moje stawiennictwo stanowiłoby oczywiste złamanie prawa. Jest to uzasadnione kilkoma powodami wskazanymi w moim piśmie umieszczonym na stronie internetowej Trybunału. Zachęcam do jego lektury. Przypominam, że Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 10 września 2024 r. w sprawie o sygn. akt U 4/24 orzekł o niezgodności z konstytucją uchwały Sejmu powołującej sejmową komisję śledczą. Nie mam nic do ukrycia i niezwłocznie złożę zeznania, jeżeli Sejm prawidłowo powoła właściwą komisję śledczą. Dziś jest to nieuprawnione zgromadzenie posłów.

Wysłał pan ostatnio pismo do premiera Donalda Tuska z żądaniem publikacji 22 wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Dostał pan już odpowiedź?

Nie otrzymałem odpowiedzi. Publikacja wyroków TK jest obowiązkiem konstytucyjnym organów administracji rządowej. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i powszechnie obowiązujące od momentu ich ogłoszenia na sali rozpraw, co potwierdza także uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 2016 r. podpisana przez Małgorzatę Gersdorf. Zakwestionowane przed Trybunałem przepisy tracą walor konstytucyjności i znikają z obrotu prawnego. Z kolei pozytywnie ocenione w nim pozostają. Porządek prawny wymaga jednak, by orzeczenia TK zostały opublikowane i jest to czynność czysto techniczna. Uporczywe niepublikowanie wyroków Trybunału stanowi delikt konstytucyjny oraz może wypełniać znamiona czynu zabronionego. Warto, by premier o tym pamiętał.

Drugie pismo zostało skierowane do marszałka Sejmu Szymona Hołowni i dotyczy wyboru trójki sędziów na wolne wakaty w TK. Odpowiedniej liczby chętnych nadal brak.

Z tego, co wiem, zostało zgłoszonych dwóch kandydatów – Artur Kotowski i Marek Ast. Nie zostały jednak wszczęte żadne procedury sejmowe w tym zakresie. Faktem jest, że nie ma trzeciego kandydata. Marszałek Sejmu powinien więc jak najszybciej ogłosić kolejny termin na zgłaszanie kandydatur. Tymczasem nic w tej sprawie się nie dzieje. Przypominam, że to jest obowiązek konstytucyjny marszałka Sejmu i jego osobista odpowiedzialność, że nie realizuje konstytucyjnych obowiązków Sejmu RP.