Poseł PiS krytykuje Małgorzatę Manowską. "Jedna z największych pomyłek personalnych III RP"

Małgorzata Manowska to w mojej ocenie jedna z największych pomyłek personalnych III RP - stwierdził we wpisie na portalu X poseł PiS, Janusz Kowalski. To reakcja na powołanie przez Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego 11 prezesów sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych.