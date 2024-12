Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo ws. sędziego Przemysława Radzika

Jak informuje portal oko.press, śledztwo toczy się z zawiadomienia sędziego Krzysztofa Krygielskiego, obecnego prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie i jego pełnomocnika adwokata, prof. Michała Romanowskiego. Domagają się oni ścigania zastępcy rzecznika dyscyplinarnego Przemysława Radzika.

Chodzi o dyscyplinarkę, którą Radzik wszczął wobec Krygielskiego w czerwcu 2023 roku. Zarzucił mu delikt dyscyplinarny uchybienia godności urzędu sędziego i przekroczenie uprawnień, czyli czyn z artykułu 231 kodeksu karnego.



Sędzia Krzysztof Krygielski odwiesił sędziego Paweła Juszczyszyna. Maciej Nawacki znów zawiesił

Poszło o wydarzenia z grudnia 2021 roku. Wówczas Stowarzyszenie Sędziów Iustitia ogłosiło, że sędzia Paweł Juszczyszyn wraca do orzekania w Sądzie Rejonowym w Olsztynie po 685 dniach zawieszenia w czynnościach służbowych. Zarządził tak ówczesny wiceprezes tego sądu Krzysztof Krygielski, który kierował sądem w związku z zakończeniem kadencji Macieja Nawackiego na funkcji prezesa. Wiceprezes Krygielski zarządził ponowne włączenie Juszczyszyna do systemu losowania sędziów, wznowił mu też przyłączenie do systemów informatycznych. Jak informowano, decyzja wynikał z orzeczenia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, który uwzględnił powództwo sędziego Juszczyszyna przeciw prezesowi swego macierzystego sądu i nakazał przywrócenie go do pracy sędziowskiej.

Jeszcze tego samego dnia Maciej Nawacki ponownie został powołany przez ministra sprawiedliwości na funkcję prezesa. Przerwał urlop i wydał dwa zarządzenia: pierwszym uchylił zarządzenie wiceprezesa Krygielskiego i ponownie zawiesił w obowiązkach sędziego Juszczyszyna. Drugim zarządzeniem uchylił wszystkie kwestie techniczne, związane z dostępami do baz danych oraz włączeniem do systemu losowego przydziału spraw – i tym samym wszystko u sędziego Juszczyszyna wróciło do punktu wyjścia.

Resort sprawiedliwości, którym kierował Zbigniew Ziobro, odwołał Krygielskiego z funkcji wiceprezesa sądu, a następnie zaczął go ścigać zastępca rzecznika dyscyplinarnego Przemysław Radzik.