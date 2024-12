Nie wszyscy są zadowoleni z najnowszych propozycji MS. Obecni asystenci mają wiele zastrzeżeń. Pan Adam jest asystentem w sądzie średniej wielkości od sześciu lat. Odchodzi, bo nie jest w stanie utrzymać rodziny, a i perspektyw na rozwój i awans brak. To argumenty, które przewijają się w wypowiedziach kilku innych obecnych asystentów.

– Jesteśmy bardzo oburzeni tym, że nic się w naszej sprawie nie dzieje – mówi „Rz” Urszula Łobodzińska ze związku zawodowego KNSZZ „Ad Rem”.

I dodaje, że środowisko nie rozumie, dlaczego Ministerstwo Sprawiedliwości, zamiast rozwiązać obecne problemy dotyczące asystentów – bo wtedy kandydaci na te stanowiska by się znaleźli – sięga po jakieś nowe rozwiązania. Rozwiązania, które w jej opinii mogą przynieść szkodę wymiarowi sprawiedliwości. Łobodzińska przypomina, że w przeszłości chętnych nie brakowało, a w konkursach na jedno stanowisko asystenta startowało po kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt osób. I gdyby zawód asystenta sędziego wciąż był atrakcyjny i dawał możliwości rozwoju, nie trzeba by uciekać się do zatrudniania studentów.



Asystenci sędziów o planach Adama Bodnara: niedouczeni studenci sądów nie uratują

– Przy spuchniętych referatach sędziowie nie mają czasu tłumaczyć nam, co mamy robić, i nas uczyć. To na barki doświadczonych asystentów spada przyuczanie do zawodu nowych pracowników. Jeśli ci nowi pracownicy nie będą znali nawet procedury cywilnej, która jest na IV roku właśnie, to tylko dołoży nam więcej pracy i niczego nie usprawni – wyjaśnia Urszula Łobodzińska.

Asystenci przypominają, że poprzednia władza zabrała im możliwość zdawania egzaminu sędziowskiego po odpowiednim okresie pracy. Jedyna droga rozwoju to bardzo ograniczona liczebnie aplikacja uzupełniająca.