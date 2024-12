Będą pieniądze na nowe etaty w sądach

I tak w projekcie budżetu zarezerwowano rekordowe środki na nowe etaty (1659, z czego 1059 dla nowych asystentów sędziów). Ma to być istotne usprawnienie działania sądownictwa, bowiem dziś wszystkich asystentów jest ok. 5 tys., więc ich stan ma wzrosnąć aż o 20 proc. Do tego ok. 640 mln zł zaplanowano na inwestycje infrastrukturalne oraz 870 mln zł na informatyzację.

Na wynagrodzenia dla wszystkich grup zawodowych zaplanowano 9,3 mld zł, natomiast na pozapłacowe wydatki bieżące dla sędziów (wraz z uposażeniami sędziów w stanie spoczynku) przewidziano 7 mld zł.

Wzrosną wydatki na więziennictwo

Jeśli chodzi o budżet wynoszący ponad 10 mld zł na więziennictwo, to będzie on większy o 5,25 proc. Zabezpieczono w nim m.in. pieniądze na wydatki na uposażenia na 240 dodatkowych etatów funkcjonariuszy Służby Więziennej, których utworzenie wynika z programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025.

W ramach tego programu 220 mln zł zostanie przeznaczone również na termomodernizację obiektów czy wzmocnienie bezpieczeństwa pracy funkcjonariuszy SW. Będzie też więcej pieniędzy na wynagrodzenia i poprawę funkcjonowania Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Wysokość dotacji na KSSIP w porównaniu z rokiem 2024 wzrośnie o 15,45 proc. i wyniesie 118 mln zł.