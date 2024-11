Rok od głośnego wyroku Wałęsa przeciwko Polsce. Prezes NRA: kryzys praworządności się pogłębia

23 listopada br. mija rok od wydania przez Europejski Trybunał Praw Człowieka wyroku w sprawie Wałęsa przeciwko Polsce.



W piśmie do ministra spraw zagranicznych i ministra sprawiedliwości, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej zwraca uwagę, że w dniu wydania tego wyroku na rozpatrzenie przez Trybunał oczekiwały aż 492 sprawy dotyczące kryzysu praworządności w Polsce. "Liczba skarg wnoszonych do Trybunału przez osoby skarżące z Polski na tle tego kryzysu, w szczególności dotyczących naruszenia prawa do rozpoznania sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd ustanowiony ustawą na podstawie art. 6 ust. 1 Konwencji, rośnie lawinowo i wynosi obecnie około 700" - alarmuje mec. Przemysław Rosati.



Jak podkreśla, "wykonanie tego orzeczenia oraz skuteczne wdrożenie odpowiednich środków generalnych stanowi warunek konieczny rzeczywistej naprawy praworządności w Polsce, a także gwarancji przestrzegania praw człowieka".

„Członkowie i członkinie Adwokatury, jako pełnomocnicy i pełnomocniczki reprezentujący swoich Mocodawców i Mocodawczynie w postępowaniach krajowych, jak i w postępowaniach przez Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, z niepokojem obserwują pogłębiające się i nawarstwiające problemy proceduralne związane z dysfunkcjami polskiego systemu sądowniczego w kontekście kryzysu praworządności. Szczególne rozczarowanie podsądnych, a także koszty po stronie wymiaru sprawiedliwości, rodzi nieefektywność krajowych środków prawnych mających doprowadzić do ukształtowania składów orzekających zgodnie z wymogami art. 6 ust.1 Konwencji” - dodaje prezes NRA.



Czego dotyczył spór Wałęsa - Wyszkowski

Przypomnijmy, iż Lech Wałęsa – historyczny lider strajków na Wybrzeżu i Solidarności oraz były prezydent – wytoczył proces Krzysztofowi Wyszkowskiemu, jednemu z kilku innych liderów rodzącej się na Wybrzeżu opozycji.