Poprawka do projektu budżetu dotyczy czternastu instytucji państwowych, które same przy pracach nad ustawą budżetową proponują plany finansowe. Ministerstwo Finansów nie może w nie ingerować. Może to zrobić dopiero Sejm.



Jak zauważył portal tvn24.pl, planowane na przyszły rok wydatki wszystkich instytucji przewidywały wzrost ich budżetów w stosunku do obecnego roku. Poprawka zmniejsza więc skalę podwyżek. W kilku przypadkach jednak – budżetów TK, KRRiT i KRS – byłyby one w konsekwencji niższe niż obecnie. Jeśli chodzi o KRS, poprawka oznacza likwidację środków planowanych na diety członków Rady.

Ile wyniosą cięcia w budżetach 14 instytucji państwowych

Podczas czwartkowych obrad Komisji Finansów Publicznych największe emocje wzbudziła kwestia zmniejszenia budżetu Trybunału Konstytucyjnego o 10 mln 834 tys. zł. Posłowie PiS dopytywali, czy skutkiem poprawki będzie brak środków na wynagrodzenia dla sędziów TK. - Intencja wnioskodawców była taka, żeby nie było środków na wynagrodzenia członków TK – powiedział przewodniczący KFP Janusz Cichoń (KO), cytowany przez Polską Agencję Prasową. - W naszej opinii nie mają legitymacji, aby orzekać, stąd taka decyzja - wyjaśnił.



Poprawka Komisji Finansów Publicznych przewiduje obcięcie budżetu Sądu Najwyższego o 25 mln 591 tys. zł, Naczelnego Sądu Administracyjnego o 32 mln 362 tys. zł, a Krajowej Rady Sądownictwa o 6 mln 412 tys. zł.