„Starzy” referendarze dostaną więcej czasu na awans na sędziego

Wszystko zaczęło się od interpelacji, która wpłynęła poprzez Sejm do ministra sprawiedliwości. Napisał ją poseł Maciej Tomczykiewicz, KO.

Reklama

Czas dla referendarzy

– Siedem lat destrukcji wymiaru sprawiedliwości sprawiło, że wielu prawników o wysokich kompetencjach zawodowych i moralnych odmawiało startowania w konkursach na stanowisko sędziego sądu rejonowego mimo spełnienia wszystkich przesłanek – pisze poseł w interpelacji do ministra sprawiedliwości. W czym rzecz? Zgodnie z art. 18 ustawy z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, referendarze ubiegający się o zostanie sędziami mieli jedynie siedem lat od dnia wejścia w życie nowel na przejście konkursu przed KRS. – W demokratycznym państwie prawnym nie można karać obywatela za to, że nie skorzystał z możliwości udziału w bezprawnych konkursach – zauważa poseł. I dopytuje ministra sprawiedliwości, jakie działania zamierza podjąć w celu przywrócenia takiej możliwości?

Czytaj więcej Sądy i trybunały Niektórych sędziów czeka "reewaluacja". Wskazano możliwy termin Realny termin rozpoczęcia reewaluacji sędziów to przełom 2025 i 2026 roku - powiedział w wywiadzie dla portalu money.pl wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur.

Murem za referendarzami

Iwona Chełminiak-Szymkiewicz ze Stowarzyszenia Referendarzy Lex Iustita mówi, że to niesprawiedliwe. I dodaje, że z jednej strony zniechęca się do awansu przed obecną KRS, a z drugiej nie daje nic w zamian. A zegar tyka. Problem jest jednak jeszcze większy. Pokrzywdzonych jest dużo więcej. Nowelizacja ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, która weszła w życie w maju 2017 r., przewidywała kilka okresów przejściowych – dla asystentów i referendarzy – byli oni na różnym etapie zdobycia uprawnień do startowania w konkursach sędziowskich, w zależności od etapu ich kariery i daty zdania egzaminu sędziowskiego – czy to dawniej w sądach apelacyjnych (dawna aplikacja sądowa), czy to w KSSiP. Ich czas również minął.

Będzie więcej czasu dla referendarzy

Ministerstwo Sprawiedliwości wydłuży terminy dla referendarzy. Do kiedy? Najprawdopodobniej do czasu powołania nowej KRS – powiedział Dariusz Mazur, wiceminister sprawiedliwości.