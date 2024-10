Warto pamiętać, że Ministerstwo Sprawiedliwości oficjalnie poinformowało o zaprzestaniu rozpisywania nowych konkursów. Jak tłumaczyła na łamach „Rz” Marta Kożuchowska-Warywoda, szefowa kadr w MS, resort wstrzymał konkursy, aby nie powiększać grupy nieprawidłowo awansowanych sędziów. Dopóki nie będziemy mieli legalnej KRS, wolne etaty w sądach pozostaną „nieobsadzone” – deklarowała sędzia Kożuchowska-Warywoda.

Konkursy przed Krajową Radą Sądownictwa. Do kiedy potrwają?

Do kiedy zatem Krajowa Rada będzie jeszcze przeprowadzać konkursy?

– Skończymy te, w których dokumentację mamy u siebie. Sądzę, że stanie się to w lutym 2025 r. Pojawią się też wnioski dotyczące przekształcenia stanowiska z asesorskiego na sędziowskie. To także jest do rozpatrzenia. I mamy jeszcze konkursy ogłoszone przez prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. W czerwcu 2025 r. wpłynie też dokumentacja dotycząca egzaminowanych aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury i nie możemy wykluczyć nowych ogłoszeń – uważa Dagmara Pawełczyk-Woicka.

Szefowa KRS podkreśla przy tym, że z konkursów nie wycofali się niektórzy prominentni działacze stowarzyszeń sędziowskich, m.in. sędzia Maciej Czajka i Dariusz Mazur, obecny wiceminister sprawiedliwości.

– Wystąpiłem w konkursie do Sądu Apelacyjnego w Krakowie po to, żeby dostępnymi metodami proceduralnymi wykazać nielegalność przed neo-KRS – tłumaczy nam Maciej Czajka, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie.

Jak mówi, to także sposób na to, by dostarczyć dowodów w ewentualnych późniejszych postępowaniach przeciwko ludziom, którzy brali udział w niszczeniu praworządności.