Prof. Wróbel o błędzie Tuska: Jestem przerażony, tracę zaufanie

„Udzielona przez Prezesa Rady Ministrów kontrasygnata dla nominowania neo-sędziego na przewodniczącego zgromadzenia Izby w SN pogłębia chaos prawny i utrudnia przywrócenie państwa prawa" – głosi wspólne stanowisko stowarzyszeń sędziów, prokuratorów i ławników.

Prof. Wróbel podkreślił, że jako obywatel chciałby się dowiedzieć, w jaki sposób doszło do takiego błędu i dlaczego tak długo trzeba było czekać na wyjaśnienia premiera.

- Jest Rządowe Centrum Legislacji, to jest taki taki urząd, w którym pracuje mnóstwo prawników, są jakieś gremia, pewnie polityczne, które jakoś doradzają czy kontrolują to, co premier podpisuje, czy nikt nie sprawdził, co jest na tym dokumencie? Co postanowiono zrobić, żeby tego błędu uniknąć i dlaczego trzeba było tak długo czekać, żeby ktoś powiedział, że to jest błąd? – mówił sędzia.

Profesor poddał w wątpliwość wersję o błędzie.

- Gdyby to był błąd, to po godzinie by wiedzieli, że doszło do wielkiej wpadki, za co się przeprasza i będzie próba naprawienia tego. Jako obywatel tracę zaufanie do tego, że żyję w bezpiecznym państwie - powiedział prof. Wróbel.