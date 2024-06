Tę kwestię porusza też sędzia Maciej Czajka ze stowarzyszenia sędziowskiego Themis. Jak podkreśla, ze względu na postęp techniki wszyscy – także sędziowie – korzystają z wcześniej przygotowanych wzorów czy wytworzonych już dokumentów. - Zwłaszcza, gdy przedmiotem rozstrzygnięcia są sprawy o powtarzalnym stanie faktycznym czy argumentacji prawnej. W pewnym więc zakresie automatyzacja pracy sprawia, że w uzasadnieniach dwóch różnych spraw, gdzie motywy są tożsame, mogą się pojawić identyczne fragmenty. Oczywiście powagi rozstrzygnięcia sądu nie dodaje, gdy w uzasadnieniu pozostają dane innych podmiotów, gdyż strony mogą uważać, że sąd nie rozpoznał ich sprawy z należytą rozwagą. Najczęściej jest to jednak wynikiem nieuwagi edycyjnej sporządzającego uzasadnienie, która nie ma wpływu na prawidłowość samego rozstrzygnięcia – zaznacza.

Potrzebne dyscyplinarki. „Takim sędziom już dziękujemy”

Z nieoficjalnych rozmów z sędziami wynika, że zjawisko kopiowania fragmentów dokumentów – uzasadnień do wyroków czy skarg stron - jest powszechne i nie zawsze postrzegane jako naganne. Tłumaczą, że jeśli ten sam skład rozpoznaje identyczną niemal jak poprzednio sprawę, późniejsze uzasadnienie powinno być analogiczne do wcześniejszego. To pozwala uniknąć rozbieżności. Stosowanie metody „kopiuj-wklej” to dla sędziów również oszczędność czasu.

Inaczej ocenia to sędzia Piwnik. - To jest niedopuszczalne i naganne zjawisko. W takich sytuacjach bezwzględnie powinny być wszczynane postępowania dyscyplinarne. Krótko mówiąc: sędziom, którzy bezrefleksyjnie kopiują i przeklejają treści, już dziękujemy – stwierdza.

Podobnego zdania jest prezes Court Watch Polska Bartosz Pilitowski. – Sytuacja, z jaką mamy tu do czynienia podważa zaufanie do tego, czy sprawa została faktycznie rzetelnie rozpoznana, ponieważ uzasadnienie to także sprawozdanie z pracy intelektualnej, którą wykonał sąd. Pamiętajmy, że uzasadnienie pełni także funkcję kontrolną. Jeśli skopiowano uzasadnienie innej sprawy, to być może tej pracy w ogóle nie wykonano. Być może z góry przesądzono, że sprawa jest identyczna. Odmówiono więc stronom prawa do sądu, rozumianego jako rozpoznanie ich indywidualnej sprawy – twierdzi.

Wskazuje, że funkcją uzasadnienia jest wyjaśnienie stronom i opinii publicznej, dlaczego w danej sprawie zapadł taki, a nie inny wyrok. Oznacza to, że musi ono być rzetelne i zindywidualizowane. - Wyobrażam sobie, że sędzia może dostrzegać podobieństwo z inną sprawą i podzielać pogląd innego składu, ale powinien dać temu wyraz przyznając to wprost, a nie plagiatując uzasadnienie kolegów, albo nawet swoje własne – mówi Pilitowski.