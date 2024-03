W tej sprawie żadna ze stron nie złożyła wniosku o wyłączenie, co oznacza, że mimo dość powszechnych żądań wyłączenia, strony nie widziały powodu do powątpiewania, czy sędzia będzie w stanie bezstronnie rozstrzygnąć zaistniały między nimi spór. Uwzględnienia żądania wyłączenia sędziego ze względu na hipotetyczne ryzyko powstania negatywnego wrażenia u zewnętrznych obserwatorów prowadziłoby do pozbawienia stron możliwości rozpoznania sprawy przez sąd, który nie budzi ich wątpliwości co do bezstronności - to puenta sędzi Janiszewskiej.

- Do dobrych praktyk należy wnioskowanie przez sędziego o wyłączenie zawsze wtedy, gdy powstaje ryzyko najmniejszej wątpliwości co do bezstronności. To sąd ma ustalić, czy niebezpieczeństwo jest i czy powstała wątpliwość co do bezstronności będzie uzasadniona. W sprawach frankowych wydaje się przesądzone, że sędzia powinien być wyłączony tylko wtedy, gdy ma kredyt w banku będący stroną postępowania. Stąd orzeczenie SN należy ocenić pozytywnie — ocenia dr Mariusz Korpalski, radca prawny reprezentujący frankowiczów w sporach z instytucjami finansowymi.



Sygn. akt: CSK 694/23