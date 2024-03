Bodnar robi wielką czystkę w krakowskich sądach. MS pisze o układzie zamkniętym

W poniedziałek resort poinformował, że minister sprawiedliwości wystąpił z wnioskiem do kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie o wyrażenie opinii w sprawie odwołania z pełnionych funkcji sędziego Bartłomieja Migdy — Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie oraz sędziów: Ireny Bochniak, Piotra Kowalskiego i Michała Puza — Wiceprezesów SO w Krakowie. Wszyscy oni zostali zawieszeniu w pełnieniu czynności.



Reklama

Dlaczego Adam Bodnar odwołuje kierownictwo Sądu Okręgowego w Krakowie

Jak czytamy w komunikacie, minister „decyzję o wszczęciu procedury odwołania i zawieszenia w pełnieniu funkcji Kierownictwa Sądu Okręgowego w Krakowie podjął po starannym zapoznaniu się z apelem grupy 180 sędziów z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie z 22 stycznia 2024 r. oraz po analizie dokumentów dotyczących i sytuacji sądu, okoliczności powołania sędziego SO Bartłomieja Migda na stanowisko Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie oraz okoliczności związanych z objęciem przez niego urzędu sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie”.

Jak pisze MS, ich analiza wskazuje, że o jego nominacji zadecydowały względy pozamerytoryczne, w tym głównie poparcie, jakiego udzielił kilku członkom nieprawidłowo ukształtowanej Krajowej Rady Sądownictwa. Analogiczne kryteria zadecydowały o wszczęciu procedury odwołania i zawieszenia w pełnieniu funkcji Wiceprezesów Sądu Okręgowego w Krakowie sędziów: SO Piotra Kowalskiego i SO Michała Puza.

Resort podkreśla, że „sytuacja w której orzeczenia wydane z udziałem wymienionych wyżej osób pełniących tak wysokie funkcje w sądownictwie mogą być podważone przez strony w oparciu o zarzut nieprawidłowej obsady sądu niewątpliwie podważa autorytet wymiaru sprawiedliwości”.

W odniesieniu do sędzi SR Ireny Bochniak dodatkową przesłanką wszczęcia procedury odwołania i zawieszenia jej w pełnieniu funkcji Kierownictwa Sądu Okręgowego w Krakowie była fakt, iż od stycznia 2022 r. jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa (ukształtowanej w sposób nieprawidłowy, zgodnie z ustawą z 8 grudnia 2017 r., przy czym wśród sędziów było powszechnie wiadome, że KRS w nowym składzie została powołana po przerwaniu konstytucyjnej kadencji członków wcześniejszej, zgodnej z Konstytucją KRS). - Co więcej, w toku procedury nominacyjnej do tego organu uzyskała podpisy zarówno Bartłomieja Migdy, pełniącego aktualnie funkcję Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, jak i dwóch wiceprezesów tego sądu tj. sędziów Michała Puza i Piotra Kowalskiego, co bezpośrednio wskazuje na system zależności pomiędzy tymi osobami — dodaje MS.