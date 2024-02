Naukowcy szacują, że w każdej kolejnej dekadzie będzie ubywać od 5 do 10 dni bez lodu morskiego rocznie. Obecnie niedźwiedzie polarne spędzają na lądzie ok. 130 dni w roku, co znacząco utrudnia im zdobywanie pożywienia. Przyszłość na lądzie to dla nich perspektywa przymierania głodem.