Prezydent zwołuje Radę Gabinetową podczas której chce rozmawiać o tematach wykraczających poza zakres jego kompetencji, a które są w interesie PiS. Nie przyznaje, że podpisał budżet, ale mówi, że skierował go do TK, którego władza nie uznaje. W co gra Andrzej Duda?