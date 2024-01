Tysiąc sędziowskich nominacji w dwa lata

Tak wynika z analiz „Rzeczpospolitej” dokonanych z pomocą Google Pinpoint, narzędzia, które ułatwia przeglądanie dużych zbiorów dokumentów i zawartych w nich danych.

Reklama

Okazuje się, że w 2022 r. głowa państwa przyjęła ślubowania aż od 348 sędziów sądów rejonowych (dla porównania w kolejnym roku – od 185). Drugą pod względem liczebności grupę przybyłą do Pałacu Prezydenckiego po akty mianowania stanowili przyszli asesorzy. Z tych powołanych w 2022 r. 175 trafiło do sądów rejonowych, a 29 do wojewódzkich sądów administracyjnych. W 2023 r. proporcje układały się odpowiednio: 168 i 36. Większość (aż 154) asesorów mających w minionym roku rozpocząć pracę w sądach rejonowych otrzymała akty mianowania podczas uroczystości zorganizowanej w lipcu. W 2022 r. 170 przyszłych asesorów, w większości absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury czekało na nominacje aż do połowy września, co wywołało pewne kontrowersje (opisywała je „Rzeczpospolita”). W czerwcu bowiem młodzi prawnicy otrzymali ostatnie stypendium wypłacane aplikantom KSSiP, a w lipcu wygasło ich ubezpieczenie zdrowotne. Przedłużające się oczekiwanie na wyznaczenie terminu uroczystości w Pałacu Prezydenckim, a tym samym na możliwość przystąpienia do pracy w praktyce oznaczało czasowy brak środków do życia.

Czterech sędziów sądów wojskowych

A jeśli już przyglądamy się uroczystościom „nominacyjnym”, w 2022 r. zorganizowano ich aż 10 (w tym po dwie w marcu, czerwcu i wrześniu), natomiast w 2023 r. – osiem (tym razem dwie odbyły się tylko w jednym miesiącu: marcu). Co ciekawe w ubiegłym roku Andrzej Duda odebrał ślubowania od czterech sędziów sądów wojskowych (trzech z nich trafiło do wojskowego sądu garnizonowego, jeden do wojskowego sądu okręgowego). Rok wcześniej nie było żadnej „wojskowej” nominacji.

Biorąc pod uwagę liczebność sądów poszczególnych szczebli i ich wielkość nie jest wielkim zaskoczeniem, że w minionych dwóch latach najmniej nowych sędziów trafiło do Sądu Najwyższego (w 2023 r. 8, w 2022 r. – 10), Naczelnego Sądu Administracyjnego (odpowiednio 3 i 13) czy do wojewódzkich sądów administracyjnych (odpowiednio 11 i 21). W przypadku sądów okręgowych, podobnie jak w odniesieniu do tych szczebla rejonowego, możemy natomiast mówić o trendzie spadkowym. W 2022 r. akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku orzekającego w SO odebrało 195 sędziów, a rok później – 131.