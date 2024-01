Połączone obrady sędziów SN mogłyby zakończyć konflikt ws. wygasłych mandatów

Innego zdania jest Wojciech Hermeliński, sędzia TK w stanie spoczynku. W jego ocenie sprawa Kamińskiego jest prawomocnie zakończona przez Izbę Pracy, a sprawa Wąsika jest bardziej problematyczna, gdyż nie wiadomo, czy marszałek Hołownia zwróci się do niej o ponowne rozstrzygnięcie, i czy ma oryginalne akta sprawy i odwołania Wąsika do SN. Niezależnie od tego, która izba rozstrzyga odwołanie marszałka, żadna z nich nie zmienia wyroku karnego, czyli mandaty od momentu prawomocności są wygaszone i nie może ich też przywrócić prawidłowy akt łaski – dodaje Hermeliński.

Sędzia Aleksander Stępkowski, rzecznik SN i orzekający w tej sprawie, przywołuje natomiast art. 379 pkt 3 k.p.c. (ma w tej procedurze zastosowanie), że zachodzi nieważność postępowania (tu: przed Izbą Pracy), gdy o to samo roszczenie między tymi samymi stronami toczyła się sprawa wcześniej wszczęta albo jeżeli została już prawomocnie osądzona. Poza tym, że jasno zapisano w ustawie o SN kompetencje Izby Kontroli Nadzwyczajnej do rozpoznawania tych odwołań, a kompetencje TSUE do ingerowania w te ustrojowe kwestie państwa członkowskiego są ograniczone. Niektórzy argumentowali, że prezydent jednak może ułaskawić jeszcze obu posłów, ale ten powtarza, że już to uczynił i pewnie nie chodzi tu tylko o prestiż prezydenta, ale także o zachowanie mandatu obu posłów.