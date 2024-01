Będzie dyscyplinarka dla sędziego za sprawę Kamińskiego i Wąsika?

Przypomnijmy, iż byli szefowie CBA — Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik — zostali skazani na dwa lata pozbawienia wolności za udział w „aferze gruntowej”. Prawomocny wyrok zapadł 20 grudnia 2023 roku.

Wąsik i Kamiński podważają ten wyrok, bowiem ich zdaniem prezydent skutecznie ułaskawił ich w 2015 roku (po zapadnięciu nieprawomocnego wyroku). Uprawnienie prezydenta do takiego ułaskawienia zakwestionował jednak w czerwcu 2023 r. Sąd Najwyższy, co było podstawą do wydania przez sąd 20 grudnia prawomocnego wyroku skazującego obu polityków.

Kilka dni przed orzeczeniem SN, swoje orzeczenie w sprawie prawa łaski wydał Trybunał Konstytucyjny. Stwierdził, że prawo łaski jest wyłączną i nie podlegającą kontroli kompetencją prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wywołującą ostateczne skutki prawne. TK uznał również, iż Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do sprawowania kontroli ze skutkiem prawnym wykonywania kompetencji prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie prawa łaski.