Sejm przyjął uchwałę przywracającą ład w Krajowej Radzie Sądownictwa

Nad poselskim projektem uchwały „w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej oraz funkcji Krajowej Rady Sądownictwa w demokratycznym państwie prawnym” Sejm debatował w środę.

Za jej przyjęciem głosowało 239 posłów, przeciw było 169; nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wyroki będzie można podważać

Członków wybranych do KRS wybranych do jej składu – zdaniem autorów uchwały - wbrew konstytucji, izba niższa wezwała do zaprzestania w niej swojej działalności. Zdaniem wnioskodawców – a także rzeszy wypowiadających się w ostatnich latach komentatorów i ekspertów prawnych – uchwały powołujące członków KRS są niezgodne z polską konstytucją i prawem europejskim, co potwierdzają orzeczenia międzynarodowych trybunałów. W uchwale do działań wezwano też prezydenta i inne organy władzy publicznej oraz podkreślono, że konieczna jest nowa ustawa o KRS i wybór nowego jej składu.

Jak podkreślił podczas środowych obrad poseł sprawozdawca Krzysztof Paszyk – przedstawiciel posłów KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy – na obecnej sytuacji prawnej w kraju najbardziej tracą obywatele.