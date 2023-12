Czas apeli w sprawie KRS już minął, teraz potrzebne są konkrety

Z kolei zdaniem rzecznika stworzenia sędziów Themis Macieja Czajki najważniejsze jest, że Sejm zwrócił się też do wszystkich organów władzy publicznej o włączenie się w przywracanie niezależności KRS.

- Odczytuję to jako wezwanie wszystkich tych organów o zaprzestanie współpracy z nielegalną neo-KRS – podkreśla sędzia. I precyzuje: - Oczekujemy zatem, że w praktyce wstrzymane zostaną wszystkie konkursy, dzięki czemu nie będą „produkowani” nowi neo-sędziowie, a te ogłoszone wolne stanowiska sędziowskie zostaną cofnięte decyzją ministra sprawiedliwości. Legalni przedstawiciele wybrani do KRS – z uwagi na to, że obecnie całe to ciało jest nielegalne – od chwili przyjęcia uchwały Sejmu przestaną zaś brać udział w obradach.

Sędzia podkreśla również, że z KRS nie powinni wówczas współpracować prezesi sądów i inne organy, gdyż „każde inne zachowanie będzie petryfikowaniem stanu nielegalności konstytucyjnej, o czym Sejm mówi w uchwale”.

- Najważniejszy jest zatem wystosowany do wszystkich władz państwowych apel o włączenie się w odzyskiwanie niezależności Rady, do czego pierwszym krokiem będzie całkowite zaniechanie współpracy z nielegalnym organem. Takie kroki w praktyce powinny zostać podjęte po przyjęciu tej niewystarczającej i zawierającej jedynie delikatną deklarację uchwały – precyzuje sędzia Maciej Czajka.

„Ludzie bezwzględnie oddani swojej politycznej wizji i misji”

Zdaniem rzecznika wieloletnia obserwacja sytuacji w obecnej Radzie „działającej z politycznymi nominatami” prowadzi do wniosku, że są to „ludzie bezwzględnie oddani swojej politycznej wizji i misji”, więc „żaden apel nie skłoni ich do podjęcia działania zgodnego z konstytucją”.

- Dlatego uważam, że same wezwania to zbyt mało – teraz przemówić muszą czyny i akty legislacyjne, doprowadzając do sytuacji, w której nielegalny organ nie będzie mógł wykonywać funkcji przynależnych prawdziwej KRS – mówi sędzia. Jego zdaniem być może to przyczyni się do wywarcia na innych organach państwowych presji, by doprowadzić do uchwalenia m.in. nowej ustawy o KRS.