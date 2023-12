KRS na poprzednim posiedzeniu zaopiniowała pozytywnie kandydaturę Kamila Zaradkiewicza, sędziego SN na dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (mimo, że wcześniej taką pozytywną opinię otrzymał sędzia Ryszard Sadlik, prezes SO w Kielcach).

W trakcie opiniowania kandydatury sędziego Zaradkiewicza doszło do dużej awantury. Dyskusji o tym, czy Zaradkiewicz nadaje się na to stanowisko, chcieli nowi członkowie neo-KRS wybrani przez Sejm posłowie oraz senator Krzysztof Kwiatkowski . Podnosili wówczas epizody z życia sędziego Zaradkiewicza, które miały świadczyć o tym, że nie spełnia on najwyższych standardów by móc być szefem organu, które szkoli przyszłe kadry sędziów i prokuratorów.

Posłowie chcieli ocenić tę kandydaturę, bo, jak uważali jest do niej dużo zastrzeżeń. Chcieli wezwania na wysłuchanie ministra Ziobry oraz samego sędziego Zaradkiewicza. Chcieli ściągnąć jego akta osobowe z czasów pracy w Trybunale Konstytucyjnym i Uniwersytecie Warszawskim. Powód?

- Chcemy dowiedzieć się czy Zaradkiewicz nadaje się do kierowanie Szkołą – mówili.