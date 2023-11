Minister sprawiedliwości chce zmienić stawki wynagrodzeń dla biegłych sądowych oraz taryf zryczałtowanych dla ekspertów biorących udział w postępowaniu karnym. Projekt rozporządzenia trafił do Rządowego Centrum Legislacji i ma wejść w życie 1 stycznia 2024 r.

Reklama

Podwyżka ma wynieść 30–49 proc. Rzecz dotyczy ekspertów w sprawach karnych, których w sumie jest ok. 16 tys. Wydatki na ich opinie to ok. 55 mln zł rocznie.

– Wydanie nowego rozporządzenia jest podyktowane koniecznością zmian m.in. załączników, w których wskazano przedziały procentowe kwoty bazowej możliwe do zastosowania – w zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii, nakładu pracy oraz warunków, w jakich opracowano opinię – pisze MS w uzasadnieniu.

Zadaniem biegłych jest dzielenie się swoją wiedzą specjalistyczną i ułatwienie w ten sposób sądowi lub innemu organowi postępowania dokonania oceny dowodów i poczynienia ustaleń faktycznych.

– Problem zbyt niskich wynagrodzeń biegłych został dawno zdiagnozowany, przyczyniając się do znacznego deficytu biegłych, zwłaszcza z obszaru medycyny – zauważa MS. Projektowane rozporządzenie ma na celu zapewnić lepsze warunki wynagradzania biegłych. A to z kolei może spowodować zwiększenie ich dostępności, przyspieszenie opiniowania oraz zainteresowanie najlepszych specjalistów.