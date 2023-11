Awantura w KRS zaczęła się jeszcze przed budynkiem

Pierwszy bój, jeszcze przed siedzibą KRS, toczył się o wpuszczenie dziennikarzy na obrady. Senator Kwiatkowski poinformował, że rano on i nowi członkowie apelowali do przewodniczącej Rady Dagmary Pawełczyk–Woickiej o wpuszczenie dziennikarzy do gmachu, w którym mieści się Rada. Ta odesłała ich do rzecznik prasowej KRS, która oznajmiła jednak, że nie podejmie decyzji.

Reklama

– Przewodnicząca już później nie odebrała telefonu – informował Kwiatkowski.

Obrady Rady miały ruszyć o 10., ale transmisja została opóźniona. Posłowie - członkowie KRS podsiedli miejsca dotychczasowych członków KRS, m.in Anny Dalkowskiej, b. wiceminister sprawiedliwości. Zaraz potem nastąpiła pierwsza przerwa techniczna. W zdalnym odbiorze posiedzenia KRS głos był słyszalny, ale przewodnicząca zarządziła przerwę z powodu problemów z dźwiękiem w transmisji.

Cały bój toczy się o 15 członków KRS . – Oni muszą odejść – apelowała Poseł Gasiuk–Pihowicz. Podkreślała, że tylko kilku członków Rady jest legalnych i wnosi o wstrzymanie się od prac, w szczególności w sprawie przeprowadzania konkursów na wakaty sędziowskie. - W obecnym składzie jest to niemożliwe - uważa posłanka.

Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, nowi członkowie KRS mają plan na to posiedzenie. Nie chcą na razie zdradzać szczegółów. Wiadomo, że w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady jest przeprowadzenie konkursu na wakat do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Kandydatów jest kilku, ale czy konkurs dojdzie do skutku?