– Nieprawdziwe są jednak medialne informacje, jakoby mój klient przyznał się do winy – zastrzega.

Obrońca podejrzanego o zabójstwo na UW: to tragiczna sytuacja, która nigdy nie powinna się wydarzyć

Po zakończeniu czynności prokuratura zdecydowała o skierowaniu do sądu wniosku o tymczasowy areszt – posiedzenie w tej sprawie odbędzie się w piątek 9 maja. Mecenas Zaborowski spodziewa się, że w sprawie powołani zostaną biegli do oceny stanu zdrowia jego klienta, a ściśle – do oceny „kwestii psychiatrycznych”.

– Jako obrona również składaliśmy dziś wniosek o przeprowadzenie stosownych badań, ale nie został on uwzględniony. Jednak zakładam, że wydarzy się to w najbliższych dniach, bo jest to standardowa procedura w podobnych sprawach. Kwestia poczytalności zawsze ma bowiem istotne zdarzenie dla kwestii odpowiedzialności każdego z nas – wyjaśnia adwokat.

Mecenas podkreśla, że „sytuacja, która miała miejsce na kampusie UW, jest tragiczna i zupełnie niespotykana”.

– Nigdy nie powinno się do niej dopuścić i mam nadzieję, że się nie powtórzy. To tragedia dla ofiar, bo trudno nawet wyobrazić sobie ból tych ludzi i ich rodzin. Ale to też tragedia dla mojego klienta – młodego człowieka, i jego rodziny – konkluduje.