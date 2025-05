Prokuratura Okręgowa w Warszawie opublikowała nowy komunikat w sprawie makabrycznej zbrodni, która 7 maja miała miejsce na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego. 22-letni mężczyzna, będący obywatelem Polski, zamordował tam siekierą kobietę. Napastnik poważnie ranił także mężczyznę – strażnika, pracującego na UW – który próbował pomóc ofierze.

Atak siekierą na UW. Jest nowy komunikat Prokuratury Okręgowej w Warszawie

Do tragedii doszło 7 maja około godziny 18.40 – wówczas na teren kampusu Uniwersytetu Warszawskiego wtargnął mężczyzna i zaatakował siekierą znajdujące się tam osoby. W ataku zginęła 53-letnia pracownica uniwersytetu. Druga, z obrażeniami ciała, została przewieziona do szpitala. Ofiarą jest portierka zamykająca budynek Audytorium Maximum po zajęciach. Ranny mężczyzna to zaś ochroniarz, który próbował interweniować.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie, w opublikowanym 8 maja komunikacie, skupiła się przede wszystkim na tym, w jakim stanie jest ranny podczas zdarzenia 39-letni mężczyzna. „Stan zdrowia rannego strażnika uniwersyteckiego nie zagraża jego życiu” - wskazano.