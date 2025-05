- Co sobą reprezentuje pan Trzaskowski? Niezależnie od jego cech osobistych i tego, że dzisiaj kłamie tak, że słońcu wstyd świecić. Łże w żywe oczy i buduje wraz z innymi mur kłamstwa, zza którego do nas strzelają. Ten mur kłamstwa to zawsze była podstawa ich władzy - ocenił polityk. - Jeśli chodzi o jego realia, to reprezentuje powrót do dawnej polityki, umocnionej jeszcze większym poddaństwem wobec sił zewnętrznych. Na to nie może być zgody - dodał Kaczyński.

Prezes PiS: Jak potraktowano Tuska podczas wizyty na Ukrainie? To płacz i zgrzytanie zębów

Mówiąc o Karolu Nawrockim, polityk podkreślił, że „bywa krytyczny wobec PiS”. - Bo jest bezpartyjny, a nawet ponadpartyjny - stwierdził. - Jego kierunek jest taki sam jak nasz. Trzeba poprawiać los Polaków, musimy być silni, musimy być zdrowi. W przypadku Karola Nawrockiego, to można mu wierzyć, bo przez całe swoje życie zawodowe obierał kierunek patriotyczny - stwierdził prezes PiS.

Jak podkreślił Kaczyński, „dzisiaj bezpieczeństwo to są przede wszystkim własne siły i trzeba je rozbudowywać”. - To zostało za tych rządów zatrzymane. Karol Nawrocki do tego wróci. Trzeba starać się o bardzo dobre stosunki z USA. Powiem uczciwie, że nie mamy 100 proc. pewności, że Amerykanie w ramach niebezpieczeństwa nam pomogą. Mogę za to powiedzieć, że mają takie możliwości. Z kolei Europa Zachodnia nawet jakby chciała, to by nie mogła. Czy ktoś uwierzy, że Francuzi poświęcą Paryż dla Warszawy? - pytał. - Popatrzcie państwo, jak potraktowano Donalda Tuska podczas wizyty w Ukrainie. To jest płacz i zgrzytanie zębów. Jeśli chodzi o Trzaskowskiego, to zwykle się mówi „zastępca Tuska” — dodał polityk PiS w Gryfinie.