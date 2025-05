Najnowszy sondaż. Nie ma powodów do radości u obu faworytów

Poza „podium”. Co ze Sławomirem Mentzenem i Szymonem Hołownią?

Jak zaznaczono trzeci z kandydatów, Sławomir Mentzen, który zdobył 13 proc. głosów, właściwie nie ma szans na to, by znaleźć się w drugiej turze. Różnica między nim a Nawrockim jest wciąż ogromna.

Ze swojego rezultatu nie może być zadowolony także Szymon Hołownia. Choć marszałek Sejmu prowadzi intensywną kampanię, to jego średnie poparcie od tygodni waha się między 6 a 7 proc. To o połowę mniej niż w wyborach z 2020 r., w których Hołownia uzyskał 14 proc. głosów. Co się stało z jego wyborcami? Aż 40 proc. wyborców Hołowni sprzed pięciu lat w nadchodzących wyborach chce oddać głos na Rafała Trzaskowskiego, niemal tyle samo „rozpłynęło się” między pozostałych kandydatów – zauważa „Newsweek”.

Czworo kolejnych kandydatów dzieli od sobie ledwie 1 pkt proc. Po Szymonie Hołowni z poparciem 7 proc. znalazła się Magdalena Biejat – z 6 proc. poparcia, Adrian Zandberg – którego popiera 5 proc. badanych i Grzegorz Braun, na którego zagłosowałoby 4 proc. badanych. Z pozostałych kandydatów tylko Joanna Senyszyn przekroczyła 1 proc. poparcia.

Sondaż Opinia24 dla "Newsweeka" przeprowadzono w dniach 5-7 maja na reprezentatywnej próbie 1001 dorosłych Polaków metodą CATI.