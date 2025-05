Donald Trump komentuje propozycję Władimira Putina. „Ukraina powinna się natychmiast zgodzić”

Prezydent USA Donald Trump odniósł się do propozycji powrotu do bezpośrednich rozmów, którą złożył Władimir Putin. „Władimir Putin nie chce zawrzeć porozumienia o zawieszeniu broni z Ukrainą, chce spotkać się w czwartek, w Turcji, aby negocjować możliwe zakończenie rzezi. Ukraina powinna się na to zgodzić natychmiast” – podkreślił.