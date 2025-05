Zaproponował jednak Ukrainie wznowienie bezpośrednich rozmów "tam, gdzie zostały przerwane". Według jego słów, miałyby się one rozpocząć w czwartek, 15 maja w Stambule. - Proponujemy władzom w Kijowie wznowienie bez żadnych warunków wstępnych negocjacji, które zostały przerwane pod koniec 2022 r. - ogłosił Putin podczas nocnego spotkania z dziennikarzami na Kremlu. Przekonywał przy tym, że "to nie my zerwaliśmy negocjacje w 2022 r.".

- Jesteśmy gotowi do poważnych negocjacji z Ukrainą. Ich celem jest to, aby wyeliminować pierwotne przyczyny konfliktu, osiągnąć długoterminowy, trwały pokój w perspektywie historycznej – oświadczył Putin. - Proponujemy rozpocząć je bezzwłocznie, już w przyszły czwartek, 15 maja, w Stambule - tam, gdzie się wcześniej odbywały i gdzie zostały przerwane - oświadczył Władimir Putin.

Spotkanie „koalicji chętnych” w Kijowie

Wcześniej do Kijowa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim spotkali się prezydent Francji Emmanuel Macron oraz szefowie rządów Niemiec, Polski i Wielkiej Brytanii, Friedrich Merz, Donald Tusk i Keir Starmer. Politycy rozmawiali też telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz przywódcami innych państw z tzw. koalicji chętnych.

W Kijowie poinformowano, że Ukraina i jej europejscy sojusznicy zgodzili się na 30-dniowe, bezwarunkowe zawieszenie broni, które miałoby wejść w życie od poniedziałku 12 maja. Decyzja uzyskała aprobatę prezydenta USA. - Mówimy Putinowi „sprawdzam”. Jeśli poważnie myśli o pokoju, ma szansę to pokazać - oświadczył premier Wielkiej Brytanii. - Żadnego gdybania, żadnych warunków ani opóźnień - dodał.