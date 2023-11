Byłą rzeczniczkę praw obywatelskich oraz sędzię NSA i TK w stanie spoczynku Mariusz Jałoszewski z OKO.press zapytał, od czego zacząć przywracanie praworządności w Polsce.

- Zawsze na takie pytanie odpowiadam, że przede wszystkim należy wykonać wszystkie wyroki TSUE i ETPCz. Nie będę zajmować się technikaliami, jak w szczegółach to wykonać. Bo w tych wyrokach jest zawarte, co trzeba zrobić, jaki efekt osiągnąć. Ale już „jak” to zrobić – to kwestia inwencyjności prawniczej, interpretacyjnej i zręczności politycznej - odpowiedziała prof. Ewa Łętowska.

"Sporo można zrobić uchwałami Sejmu"

Przypomniała, że Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 2021 roku ws. Xero Flor orzekł, że Trybunał Konstytucyjny w składzie z sędziami dublerami jest wadliwy, bo dubler nie jest sędzią spełniającym przesłanki bycia sędzią i wyrok wydany z jego udziałem nie jest wiążący.

- Sprawa jest więc co do zasady prosta. Każdy organ państwowy ma obowiązek serio traktować wyroki ETPCz i TSUE oraz je wykonywać. W moim przekonaniu Sejm powołując się na ocenę wyroku ETPCz może podjąć uchwałę odwołującą z TK osoby niemogące pełnić funkcji sędziego - uważa prof. Łętowska.