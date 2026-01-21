Rzeczpospolita
Mateusz Blocher i Lidia Malinowska: Nowy kredyt konsumencki – kredytodawcy nie będą zadowoleni

Zaproponowane w projektowanych przepisach zakazy z pewnością nie będą sprzyjać innowacyjności polskiego rynku kredytowego. Stanowią raczej krok wstecz, który może zahamować rozwój produktów łączących finansowanie z dodatkowymi usługami.

Publikacja: 21.01.2026 04:35

Foto: Adobe Stock

Mateusz Blocher, Lidia Malinowska

SPIS TREŚCI

  1. Kredyt konsumencki – zakaz sprzedaży wiązanej 
  2. Kredyt konsumencki – wyjątki od zakazu sprzedaży wiązanej
  3. Czy usługi dodane, tzw. VAS-y, będą dozwolone?
  4. Czy projekt ustawy przewiduje wyjątek od zakazu sprzedaży usług dodanych? 
  5. Co dalej z rynkiem kredytowym w Polsce?

Przypomnijmy, że 7 lipca 2025 r. został opublikowany projekt ustawy o kredycie konsumenckim, wdrażający w Polsce dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2225 z 18 października 2023 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki. Pod koniec grudnia pokazano natomiast odniesienia projektodawcy do uwag zgłoszonych w konsultacjach publicznych oraz opiniowaniu.

Projekt ten gruntownie zmienia krajobraz regulacji kredytu konsumenckiego. Uwagę przykuwają dwa nowe rozwiązania, które istotnie ograniczają swobodę przedsiębiorczości, wprowadzając dodatkowe zakazy w sektorze finansowym. Jeden z nich musi zostać przyjęty, ponieważ ma swoje źródło w dyrektywie, drugi jest pomysłem polskiego prawodawcy.

