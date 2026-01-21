Przypomnijmy, że 7 lipca 2025 r. został opublikowany projekt ustawy o kredycie konsumenckim, wdrażający w Polsce dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2225 z 18 października 2023 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki. Pod koniec grudnia pokazano natomiast odniesienia projektodawcy do uwag zgłoszonych w konsultacjach publicznych oraz opiniowaniu.

Projekt ten gruntownie zmienia krajobraz regulacji kredytu konsumenckiego. Uwagę przykuwają dwa nowe rozwiązania, które istotnie ograniczają swobodę przedsiębiorczości, wprowadzając dodatkowe zakazy w sektorze finansowym. Jeden z nich musi zostać przyjęty, ponieważ ma swoje źródło w dyrektywie, drugi jest pomysłem polskiego prawodawcy.